Okul Öncesi Çocuklarda Temel Cimnastik Programının Motor Gelişim Açısından İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı, Okul öncesi 6 yaş grubu çocuklarda 16 haftalık temel cimnastik eğitimi programının çocuklarda motor gelişim üzerine etkisinin İncelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden deneysel yöntem ön test-son test kontrol grup deseni kullanılmıştır. Araştırmada Çanakkale il merkezinde tesadüfi örneklem medotu ile seçilen (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuklar Evi) okulöncesi eğitim kurumunda öğrenim gören 6 yaş grubu çocuklardan deney grubu (n=27), kontrol grubu (n=27) toplam 54 çocuk ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplamak amacıyla; Çocuklara 16 hafta temel cimnastik eğitimi programı uygulanmıştır. 16 haftalık temel cimnastik eğitimi programı öncesinde ve sonrasında hem kontrol hem deney grubuna çocuk motor performanslarını ölçmek için Morris, Atwater Williams ve Willmore’un 1980 yılında gerçekleştirdikleri motor performans test protokolü kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin ortalama ve standart sapmaları alınmıştır. Araştırmaya katılan deney ve kontrol gurubu arasında son-test bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05, p<0,01). Araştırmada deney gurubu ön-test ve son-test karşılaştırmasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05, p<0,01, p<0,001). Bu karşılaştırmalarda son-test değerlerinin ön-test değerlerinden yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, Okul öncesi 6 yaş grubu çocuklarda 16 haftalık temel temel cimnastik eğitimi programının öğrencilerin motor gelişim düzeylerinde olumlu yönde etkisinin artması için uzun süreli uygulama sağlanmalıdır.