Öğretmenlerin İş Yaşamındaki Yalnızlıkları ile Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Adamson, B. and Axmith, M. (2003). The CEO disconnect: Finding consistency between personal values and the demands of leadership. Ivey Business Journal, May/June, 1-6.

Aşkın Keser, A. ve Karaduman, M. (2014). İş Yaşamında Yalnızlık Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İlişkisi Ve Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3,(7), 179-197.

Ataünal, A. (2003). Niçin ve nasıl bir öğretmen? Ankara: M.E. Vakfı Yayınları.

Bell, R.A., Roloff, M.E., Van Camp, K. & Karol, S.H. (1990). Is it Lonely At The Top? Career Success And Personal Relationships. Journal of Communication, 40 (1), 9- 23.

Brelim, S. (1985). Intimate Relationships. NewYork: Random House.

Cooper, C. (1981). The Stress Check. Englewood Cliffs, CA: Prentice-Hall.

Çorapçıoğlu, A.Ö. (1998). Cezaevinde Yalnızlık Ve Yalnızlığın Depresyonla İlişkisi. Kriz Dergisi, 6 (1), 21-31.

Doğan, T., Çetin, B. ve Sungur, M.Z. (2009). İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 271-277.

Duy, B. (2003). Bilişsel - Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Yalnızlık ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Üzerine Etkisi”, Yayımlanmış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Ernst, J. M. and Cacioppo, J. T. (1999). Lonely Hearts: Psycological Perspectives On Loneliness. Applied and Preventive Psychology, 8, 1-22.

Gierveld, J. J. (1998). A Review Of Loneliness: Concept And Definitions, Determinants And Consequences. Reviews in Clinical Gerontology, 8, 73–80.

Gumbert, D. E. and Boyd, D. P. (1984). The Loneliness Of The Small Business Owner. Harvard Business Review, 62(6), 33-38.

Kaplan, M. S. (2011). Öğretmenlerin İş Yerinde Yalnızlık Duygularının Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyi Ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Karaduman, M. ( 2013). İş Yaşamında Yalnızlık Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İlişkisi ve Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Karakurt, A. (2012). Öğretmenlerin İş Yerinde Yalnızlık Düzeyinin Örgütsel Destek Ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Necmeddin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Kılınç, H. (2005). Ergenlerin Yalnızlık Düzeyleri Ve Kişilerarası İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Kızıldağ, S. (2009). Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Yalnızlık, Boyun Eğici Davranışlar Ve Sosyal Destek. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Mercan, N. Oyur, E. Alamur, B. Gül, S. ve Bengül, S. (2012). İşyeri Yalnızlığı Ve Sosyal Fobi Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 4(1), 213-226.

Oğuz, E. ve Kalkan, M. (2014). Öğretmenlerin İş Yaşamında Algıladıkları Yalnızlık İle Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki. İlkogretim Online,13(3), 787-795.

Page, R. and Cole, G. (1991). Demographic Predictors Of Self-Reported Loneliness In Adults. Psychological Reports, 68, 939-945.

Peplau, L. A. and Perlman, D. (1982). Loneliness: A Sourcebook Of Current Theory, Research And Therapy. New York: Wiley-Interscience.

Rook, K.S. (1984). Research On Social Support, Lonelies And Social Isolation: Toward An Integration. In P. Shaver (Ed.), Review of Personality and Social Psychology: Emotions, relationships, and health ( 5, 239–264). New York: Sage.

Russell, D. W. Cutrona, C. E. McRae, C. and Gomez, M. (2012). Is Loneliness The Same As Being Alone?, The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 146(1-2), 7-22.

Sermat, V. (1980). Some Situational And Personality Correlates Of Loneliness. In J. Hartog, J. Audy, & Y. Cohen (Eds.), The Anatomy Of Loneliness (305-318). New York: International Universities Press.

Sezen, G. (2014). Öğretmenlerin İşle Bütünleşme Ve İş Yaşamında Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Şahin, H. (2005). Örgütsel stres. TMMOB Maden Mühendisleri Odası Madencilik Dergisi, 44 (1), 54-56.

Çifçi, T. ve Dikmenli, Y. ( 2015). Coğrafya Öğretmenlerinin İş Doyumu ve İş Yaşamında Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(21), 142-160.

Weiss, R. S. (1973). Loneliness: The Experience Of Emotional And Social Isolation. Cambridge, MA: The MIT Press.

Wright S. L., Burt C. D. B. and Strongman, K.T. (2006). Loneliness In The Workplace: Construct Definition And Scale Development. New Zealand Journal of Psychology, 35(2), 59-68.

Yalom, I. (2001). Varoluşçu Psikoterapi (Z.İ. Babayiğit, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Yaşar, M. R. (2007). Yalnızlık. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1), 237-260.

Yılmaz, E. ve Aslan, H. (2013). Öğretmenlerin İş Yerindeki Yalnızlıkları Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 59-69.