Tribünde Güncel Tartışma; Takıma Psikolojik Bağlılığın Passolig Uygulamasına İlişkin Taraftar Görüşleri Üzerine Etkisi
Özet
Bu çalışmanın amacı, taraftarların takımlarına yönelik psikolojik bağlılık düzeylerinin Passolig uygulamasına ilişkin görüşleri üzerine etkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklem grubu grup örneklem yöntemiyle 2014-2015 sezonunun Ocak-Mayıs aylarında taraftar gruplarına üye olan ve aktif olarak taraftarlık eylemi gösteren ve yaşları 18-75 yaş arası değişen 171 kadın, 1711 erkek oluşturmuştur. Gönüllülük esasına dayanan yüz yüze ve internet ortamında toplam 1882 anket toplanmış olup bunların 1874’ü değerlendirmeye alınmıştır. Veri toplama aracı olarak, Mahony ve diğ. (2000) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Eskiler ve diğ. (2011) tarafından yapılan “Takıma Psikolojik Bağlılık” ölçeği ve geçerlilik ve güvenirliliği araştırmacılar tarafından geliştirilen “Passolig Uygulaması Değerlendirme Ölçeği” (PUDÖ) kullanılmıştır. Veri analizinde ortalama, yüzde ve frekans dağılımları, PUDÖ geliştirilmesinde açımlayıcı madde analizi, her iki ölçeğin toplam ve alt ölçek puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Spearman korelasyon analizi, değişkenler arası farkların belirlenmesinde ise Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen betimsel bulgular sırasıyla, araştırmaya katılan bireylerin; %50,3’ü 21-30 yaş arası, %65,7’si üniversite öğrencisi veya mezun olduğu, %35,1’i Fenerbahçe, %27,4’ü Beşiktaş, %13,4’ü Galatasaray’ı, %24,1’i ise farklı kulüp taraftar gruplarında rol aldığı gözlenmektedir. Passolig Kart sahibi olan taraftarlar katılımcıların %30’unu oluştururken, %86,6’sı passolig uygulamasını desteklememektedir. Ayrıca, PUDÖ taraftarların Passolig uygulamasına ilişkin görüşlerini ölçmekte kullanılabilir bir araç olduğu, taraftarların takıma psikolojik bağlılık düzeyleri ile passolig uygulaması değerlendirme düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı bir doğrusal ilişki olduğu (p<.01) belirlenmiştir. Buna ek olarak takım taraftarlığı, Passolig üyeliği ve Passolig uygulamasını destekleme görüşleri yönünden her iki ölçek toplam ve alt ölçek puanlarında farklılıklar göstermiştir (p<.05).
Anahtar Kelimeler: Taraftar, Psikolojik Bağlılık, Passolig, Tribün
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