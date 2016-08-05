Bu araştırma bir ekstrem spor olarak uçurtma sörfünün sosyotropi ve otonomi düzeyi üzerindeki etkisi araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Araştırma, 2014 yılı Ağustos ayında aileleri tarafından Muğla - Akyaka Uçurtma Sörfü (Kiteboard) merkezine, bu sporu öğrenmeleri için 21 günlük yaz kampına gönderilen 14- 18 yaş aralığındaki 30 katılımcıyı kapsamaktadır. Araştırmada, 7 sorudan oluşan bir kişisel bilgi formu ile Beck ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve özgün adı Sociotropy-Autonomy Scale (SAS) olan Sosyotropi-Otonomi Ölçeğinin Savaşır ve Şahin tarafından uyarlanan Türkçe formu kullanılmıştır. Bununla birlikte kamp dönemi sonrasında, ailelerden çocuklarının davranışlarını takip etmeleri ve kısa bir rapor hazırlamaları istenmiştir.

21 gün devam eden kamp boyunca, katılımcılara her sabah 60 dakikalık crossfit/ fitness antrenmanı ve gün içinde 90 dakikadan oluşan 2 seans ( toplam 3 saat) uçurtma sörfü dersi verilmiştir. Sabah antrenmanı ile ilk uçurtma sörfü seansı arasında geçen süre 4 saat, iki uçurtma sörfü seansı arasındaki süre ise 60 dakikadır. Crossfit/ fitness eğitimleri 3, uçurtma sörfü eğitimleri ise 10 eğitmen tarafından gerçekleştirilmiştir. Uçurtma sörfü eğitimleri 3’er kişilik gruplardan oluşturulmuş ve gruplar 2 günde bir değiştirilmiştir. Bunlara ek olarak her akşam 1 saat boyunca, uçurtma sörfüyle ilgili teorik bilgilerin yanında profesyonel sporcular tarafından yarışmalarda, antrenmanlarda ve serbest sürüş yaptıkları zamanlarda kaydedilen fotoğraf ve videoların gösterimleri yapılmıştır.

Verilerin İstatistiksel analizi IBM SPSS 20.0 (Statistical PackageforSocialSciences) İstatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır. Yapılan İstatistiksel analiz sonucunda p<0,05 olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sayısal veriler ve katılımcıların ailelerinden alınan geri dönüşler, bir ekstrem spor olarak uçurtma sörfünün 14- 18 yaş arası gençlerde uçurtma sörfü eğitiminin, otonomi düzeyini arttırdığı, özgüven duygusunu geliştirdiği, arkadaşlık kurmada daha girişken- istekli olduklarını, kamp öncesine göre kendilerini daha rahat ifade ettiklerini ve daha konuşkan olduklarını ifade etmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Ekstrem Spor; Uçurtma Sörfü; Sosyotropi; Otonomi