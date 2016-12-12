Vücut Geliştirme ve Fitness Salonlarında Çalışan Antrenörlerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması
Özet
Bu çalışma vücut geliştirme ve fitness salonlarında çalışan antrenörlerin beslenme bilgi düzeylerinin saptanması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, Samsun ilinde bulunan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 16 vücut geliştirme ve fitness salonundan toplam 46 gönüllü antrenör oluşturmaktadır. Antrenörlerin beslenme bilgi düzeylerinin saptanması için 11 kişisel bilgi sorusu ve 22 çoktan seçmeli beslenme bilgi sorusu olmak üzere toplam 33 sorudan oluşan anket formu antrenörlere açıklama yapıldıktan sonra yüze görüşme yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde T Testi, Mann Whitney U Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre antrenörlerin soruların %57,1’ ine doğru cevap verdiği bulunmuştur. Antrenörlerin %30,4’ü yetersiz, %45,7’si orta düzey ve %23,9’u iyi düzeyde beslenme bilgisine sahiptir. Çalışmamızda erkek antrenörlerin kadın antrenörlere göre daha yüksek puan aldıkları saptanmıştır (p<0,05). Antrenörlerin eğitim düzeyi, meslek, antrenörlük yaptığı süre, sporcu beslenmesi konusundaki bilgilerini yeterli bulup bulmama, değişkenlerine göre beslenme bilgi düzeyi puanları arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Sonuç olarak vücut geliştirme ve fitness salonlarında çalışan antrenörlerinin sadece %23,9’unun beslenme bilgi düzeyinin iyi olduğu ve bu salonlardan yararlananların sayısı düşünüldüğünde antrenörlerin belgeli olması gerektiği ve beslenme bilgi düzeylerinin arttırılmasının önemi açıktır.
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