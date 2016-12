Vücut Geliştirme ve Fitness Salonlarında Çalışan Antrenörlerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması

Akıl, C. (2007). Dayanıklılık sporcularında beslenme bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Arazi, H., & Hosseini, R. (2012). A comparıson of nutrıtıonal knowledge and food habıts of collegıate and non-collegıate athletes. SportLogia, 8(2), 100-107.

Corley, G., Demarest-Litchford, M., & Bazzarre, T.L. (1990). Nutrition knowledge and dietary practices of college coaches. J Am Diet Assoc, 90, 705-709.

Couture,S., Lamarche, B., Morissette, E., Provencher, V., Valois, P., Goulet, C., et al. (2015). Evaluation of sports nutrition knowledge and recommendations among high school coaches. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 25, 326-334.

Çongar, O., & Özdemir, L. (2004). Sivas il merkezinde beden eğitimi öğretmenlerinin genel beslenme ve sporcu beslenmesi ile ilgili bilgi düzeyleri. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 26(3), 113-118.

Göral, K., Saygın, Ö., & Karacabey, K. (2010). Amatör ve profesyonel futbolcuların beslenme bilgi düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 837-856.

Juzwiak, R.C., Lopez, & F.A. (2004). Evaluation of nutrition knowledge and dietary recommendations by coaches of adolescent brazilian athletes. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 14(2), 222-235.

Özdoğan, Y., & Özçelik, A.Ö. (2011). Evaluation of the nutrition knowledge of sports department students of universities. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 8(11), 1-7.

Özdemir, G., & Özdilek, Ç. (2010). Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Ve Aktif Spor Yapan Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıkları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 1-9.

Özmerdivenli, R., & Karacabey, K. (2002). Sporcularda yolculukta ve müsabakalarda sıvı alınımı ve beslenme. Bedcn Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 28-32.

Sarıoğlu, Ö., İmamoğlu, O., Atan, T., Türkmen, M., & Akyol, P. (2012). Beden eğitimi bölümünde okuyan farklı branşlardaki öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilim Dergisi, 14(1), 88-94

Sevim, Y. (2007). Antrenman Bilgisi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Smith-Rockwell, M., Nickols-Richardson, S.M, & Thye, F.W. (2001). Nutrition knowledge, opinions, and practices of coaches and athletic trainers at a division 1 university. Int J Sport Nutr Exerc Metab, 11(2), 174-85.

Sossin, K., Gizis, F., Marquart, L.F., & Sobal, J. (1997). Nutrition beliefs, attitudes, and resource use of high school wrestling coaches. Int J Sport Nutr, 7, 219.