Çocuk Oyun Alanları Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması

Alıcı, D., Demir, S., Çakan, M., Güler, N., Kan, A., Karaca, E., Özbek, Ö., Yaşar, M. (2014). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, (Ed. Tekindal, S.), (4. Baskı), Ankara. Pegem Akademi

Alpar, R. (2010). Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-güvenirlik: Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle, Detay Yayıncılık, Ankara.

Anonim. (2015). http://www.ibb.gov.tr/tr- TR/Pages/Haber.aspx?NewsID=15082#.VQriKtKsX_E http://www.zipzippark.com/blog/en-1176-ve-en-1177-nedir/. Erişim 19.03.2015

Architectural, U. S. (2001). Guide to ADA accessibility guidelines for play areas. Erişim: www. access-board. gov/play/guide/intro. , 01.03.2015

Atılgan, H., Kan, A., & Doğan, N. (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Anı Yayıncılık.

Ayan, S.,ve Ulaş, M. (2015). The Examination of Playground Equipment’s which are used in Turkey According to the Models in Developed Countries. Route Educational and Social Science Journal, 2(3), 130-144

Babkes Stellino, M., VE Sinclair, C. (2014). Examination of Children’s Recess Physical Activity Patterns Using the Activities for Daily Living-Playground Participation (ADL-PP) Instrument. Journal of Teaching in Physical Education, 33(2), 282-296. doi: 10.1123/jtpe.2013-0156

Banaś, M. (2008). Scandinavian Playgrounds for Children Space, Color, Functionality. Studies in Physical Culture and Tourism, 15(2), 121-127.

Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum (Genişletilmiş 21. Baskı), Pegem Akademi, Ankara.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 14.Baskı), Pegem Yayınları, Ankara.

Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. (3. Baskı), Pegem Akademi, Ankara.

Clements, R. (2004). An investigation of the status of outdoor play. Contemporary Issues in Early Childhood, 5(1), 68-80.

CPSC. (2010). Public playground safety handbook: Government Printing Office. http://www.cpsc.gov/pagefiles/122149/325.pdf Erişim: 13.03.2015

Creswell, J. W. (2013). Araştırma Deseni, Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları. (Çev. edt: SB DEMİR), Eğiten Kitap, Ankara.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve Lisrel Uygulamaları (3. Baskı), Pegem Yayınları, Ankara.

De Vellis, R.F. (2014). Ölçek Geliştirme: Kuram ve Uygulamalar (Ed.Tarık Totan), Nobel Yayıncılık, Ankara.

Duman, G., ve Koçak, N. (2013). Çocuk oyun alanlarının biçimsel özellikleri açısından değerlendirilmesi (Konya ili örneği), Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1).

Ellaway, A., Kirk, A., Macintyre, S., ve Mutrie, N. (2007). Nowhere to play? The relationship between the location of outdoor play areas and deprivation in Glasgow, Health Place, 13(2), 557-561. doi: 10.1016/j.healthplace.2006.03.005

Ergin, D. Y. (1995). Ölçeklerde geçerlik ve Güvenirlik. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 7, 125–148.

Erkuş, A. (2014). Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme-I: Temel Kavramlar ve İşlemler (2. Baskı), Pegem Yayınları, Ankara.

Gross, Z., ve Rutland, S. D. (2014). Combatting antisemitism in the school playground: an Australian case study, Patterns of Prejudice, 48(3), 309-330.

Hannan, M. (2012). Parks and Public Health, Parks & Recreation, 47(11), 36-43.

Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Articles, 2.

İlhan, E. L., & Esentürk, O. K. (2015). Zihinsel Engelli Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Ölçeği (ZEBSEYFÖ) Geliştirme Çalışması, CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(1). http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/besyo/article/view/284/151, Erişim Tarihi: 20.10.2015.

Kaczynski, A. T., Besenyi, G. M., Stanis, S. A. W., Koohsari, M. J., Oestman, K. B., Bergstrom, R., Reis, R. S. (2014). Are park proximity and park features related to park use and park-based physical activity among adults? Variations by multiple socio-demographic characteristics. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 11(146), 0146-0144.

Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (5. Baskı), Asil Yayın Dağıtım, Ankara.

Kalinowski, L. B. VE Bowler, T. (2000). Risk Factor Four: Equipment and Surfacing Maintenance on Safe Playgrounds. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 71(4), 20-24.

Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi (24. Baskı), Nobel Yayınevi, Ankara.

Kennedy, L. (2008). Learning Through Play Outdoors Wild Spaces for Play. Environmental Education, 87, 12-13.

Kuşuluoğlu, D. D. (2013). İstanbul Kadıköy ilçesindeki çocuk oyun alanlarının nitel ve nicel açıdan değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Okur, E., & Yalçın-Özdilek, Ş. (2013). Enerjinin etkin kullanımı ve teknolojik kirlilik farkındalık ölçeği. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 271-286.

Özer, Y., & ANIL, D. (2011). Öğrencilerin fen ve matematik başarılarını etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41).

Park, R. J. (2014). Play, Games and Cognitive Development: Late Nineteenth-Century and Early Twentieth-Century Physicians, Neurologists, Psychologists and Others Already Knew What Researchers Are Proclaiming Today. The International Journal of the History of Sport, 31(9), 1012-1032. doi: 10.1080/09523367.2013.877448

Pawlikowska-piechotka, A. (2010). Urban outdoor recreation: children’s playgrounds in Warsaw. Studies in Physical Culture & Tourism, 17(4), 375-384.

Sakici, Ç., Ayan, E., Ayan, Ö., ve Çelik, S. (2013). Kastamonu Kentindeki Açık Yeşil Alanların Farklı Kullanıcılar Tarafından Kullanılabilirliğinin İrdelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(1).

Şeker, H., & Gençdoğan, B. (2006). Psikolojide ve Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Şişman, E., ve Özyavuz, M. (2010). Çocuk oyun alanlarının dağılımı ve kullanım yeterliliği: Tekirdağ örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1), 13-22.

Tavşancıl, E. (2014). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi (5. Baskı), Nobel Yayınevi, Ankara.

Tezbaşaran, A.A. (2008). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. (Üçüncü baskı), Türk Psikologları Derneği Yayınları, Ankara.

Türkan, E. E. (2010). Balıkesir kenti çocuk oyun alanlarının irdelenmesi. Yayınlanmış Doktora Tezi Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Ural, A. & Kılıç, İ. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. (4. Baskı). Detay Yayıncılık, Ankara.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2014). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı), Ankara: Seçkin Yayınları.

Yıldız, D. Ç., & Yavuz, M. (2012). Etkili konuşma ölçeği: bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 319-334.

Yılmaz, V. (2004). Lisrel ile yapısal eşitlik modelleri: Tüketici şikâyetlerine uygulanması. Sosyal Bilimler Dergisi 2004/1, 77-90 https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/480/196720.pdf?sequence=1&isAllowed=y Erişim Tarihi: 20.09.2015.

Yilmaz, S., ve Bulut, Z. (2002). Kentsel Mekanlarda Çocuk Oyun Alanları Planlama ve Tasarım İlkeleri. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 33(3), 345-351.