Vücut Geliştirme ve Fitness Merkezinde Spor Yapan Bireylerin Beden Bölgelerinden Hoşnut Olma Düzeylerinin Yaş ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi

Yapılan bu araştırmada vücut geliştirme ve fitness merkezinde spor yapan bireylerin beden bölgelerinden hoşnut olma düzeylerinin yaş ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Ankara il merkezindeki özel bir vücut geliştirme ve fitness merkezinde düzenli olarak spor yapmaya gelen 78 erkek ve 36 kadın birey katılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin bedenlerinden hoşnut olma düzeylerinin belirlenmesinde Berscheid, Walster ve Bohrnstedt’in beden imajı doyumunun ölçülmesinde kullanılan “Beden İmajı Anketi” (Body Image Questionnarie) temel alınarak Gökdoğan (1988) tarafından Türkçeye uyarlanan anket kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 15.0 for Windows paket programında MANOVA analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda vücut geliştirme ve fitness merkezine gelen bireylerin beden görünümlerinden ve gövde görünümlerinden orta düzeyde memnun oldukları, yüz ve beden üyelerinin görünümünden ise pek hoşnut olmadıkları tespit edilmiştir. Bunun yanında katılımcıların beden görünümlerinden hoşnut olma düzeylerinin yaş ve cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Sonuç olarak vücut geliştirme ve fitness merkezine gelen bireylerin genel olarak düşük beden memnuniyetine sahip oldukları, yaş ve cinsiyet değişkenlerinin de beden memnuniyeti üzerinde önemli birer belirleyici olmadığı söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Spor, Beden algısı, Beden memnuniyeti