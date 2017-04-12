Genç Basketbolcularda 8 Haftalık Antrenman Programının Fiziksel Parametrelere Etkisi

Amaç: Bu çalışma 8 haftalık basketbol antrenmanın bazı fiziksel parametreler üzerine etkisini gözlemlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya Pınar Karşıyaka Spor Kulübü 16 yaş grubu basketbol takımından 11 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların yaş ortalamaları 16±0 yıl, boy ortalamaları 1,88±0,08 cm ve vücut ağırlığı ortalamaları 75,63±9,878 kg‘dir. Çalışmada 8 hafta boyunca 6 gün basketbol antrenmanına ilave olarak 3 gün kuvvet antrenmanı uygulanmıştır. Basketbol antrenmanlarının süresi 90 dk (15 dk. ısınma, 60 dk. drill çalışması, 15 dk. soğuma), kuvvet antrenmanlarının süresi ise 60 dk. olarak gerçekleştirilmiştir. Antrenmanlar saat 16:30 ile 18:30 arasında gerçekleştirilmiştir. Sezon ortasında gerçekleştirilen bu ölçümlerde sporcuların el-pençe kuvveti, bacak kuvveti, sırt kuvveti ve otur-eriş testi ölçümleri 8 hafta öncesi ve 8 hafta sonrasında uygulanmıştır. Elde edilen veriler Spss 22 paket programında Wilcoxon Rank Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Elde edilen veriler sonucunda sırt, bacak, sağ-sol el pençe kuvvetinde anlamlı olmasa da artış meydana gelmiştir. Sonuç: Veriler sonucunda olumlu bir artış meydana gelmemesi sporcuların antrenman programı ve ölçümlerinin sezon ortasında yapılmış olmasından kaynaklanıyor olabilir.