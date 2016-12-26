İlkokul 4.Sınıf ve Ortaokul 5.Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum ve Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi

Bu araştırmada, önceki eğitim sisteminde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri tarafından yürütülen 4.Sınıf öğrencilerinin Beden Eğitimi derslerini artık kendi sınıf öğretmenlerinin yürütmeye başlaması sonucu, yeni sistemde ortaokul sayılan 5.Sınıf öğrencileri ile aralarında ortaya çıkan Beden Eğitimi dersine yönelik tutum ve özyeterlik farklılıklarının karşılaştırılması ve bazı değişkenler açısından da incelenmesi amaçlanmıştır. TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından 30 Mart 2012’de kabul edilen, 6287 No’lu kanunun 11 Nisan 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Milli Eğitimde zorunlu eğitim sistemi 8 yıldan 12 yıla çıkartılmış ve eğitim sistemi 4+4+4 şeklinde kademelendirilmiştir (URL-1). Araştırma evrenini Rize ve Trabzon illerinde öğrenim gören, ilkokul 4.Sınıf ve ortaokul 5.Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen Rize ve Trabzon illeri merkez, ilçe ve köylerinde öğrenim görmekte olan 424 ilkokul 4.Sınıf, 329 ortaokul 5. sınıf toplam 753 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formunun yanında Hilland ve ark. (2009) tarafından geliştirilen ve Öncü, Gürbüz, Küçükkılıç ve Keskin (2015) tarafından geçerlik ve güvenirlikleri yapılarak Türkçeye uyarlanan ve 11 maddeden oluşan “Beden Eğitimi Yatkınlık Ölçeği (BEYÖ)” kullanılmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Ortaya çıkan bazı bulgularda; ilkokul 4. ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin tutum alt boyutu puanı ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği bağımsız gruplar için t testi ile incelenmiş; 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları istatistiki olarak anlamlı farklılık gösterdiği (t= -3,095; p<0.05) ortalama puanları dikkate alındığında da 5. sınıf öğrencilerin 4. sınıf öğrencilere göre beden eğitimi dersine daha olumlu bir tutum içerisinde oldukları belirlenmiştir. İlkokul 4. ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin özyeterlik alt boyutu puanı ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği bağımsız gruplar için t testi ile incelenmiş; 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik özyeterlik algıları istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermediği (t= -1,728; p>0.05) gibi bulgulara ulaşılmıştır.