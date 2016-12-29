Aero-Pilates Çalışmasının Üniversite Öğrencilerinin Bazı Fiziksel Uygunluk Değerleri Üzerine Etkisi

Bu çalışmanın amacı, aero-pilates çalışmasının üniversite öğrencilerinin bazı fiziksel uygunluk değerleri üzerine etkilerini araştırmaktır. Egzersiz grubu (n=15) ve kontrol grubu (n=15) olarak toplam 30 gönüllü bu araştırmaya katılmıştır.

Çalışma öncesi ve sonrası katılımcıların; yaş, esneklik, denge, bacak kuvveti, sırt kuvveti, sağ el kavrama kuvveti, sol el kavrama kuvveti, vital kapasite (FVC- VC), vücut ağırlığı (kg), beden kitle indeksi (BKİ), vücut yağ yüzdesi (%) ölçümleri alındı. Egzersiz grubuna haftada 2 gün 60-80 dakika süren 12 haftalık aero-pilates egzersizi uygulandı. Değişkenlerin ilk ve son test ortalamalarını karşılaştırmak için Non-Parametric testlerden Wilcoxon Sign Ranked (paired) testi uygulanmıştır (p<0.05).Grupların ön ve son testlerini karşılaştırmak için Mann-Whitney U testi uygulandı. Deney grubu ön test ve son test ölçüm sonuçlarına göre esneklik, denge, bacak kuvveti, sırt kuvveti, sağ el kavrama kuvveti, sol el kavrama kuvveti, vital kapasite (FVC- VC), vücut ağırlığı (kg), beden kitle indeksi (BKİ), vücut yağ yüzdesi (%) değerlerinde istatiksel olarak anlamlı farka rastlanılmıştır (p<0.05).

Egzersiz programına katılmayan kontrol grubunun ön ve son test ölçümlerinden esneklikte istatiksel olarak anlamlı bir fark çıkmıştır p<0.05. Bunun dışında vücut ağırlık ölçümü, beden kitle indeksi ve vücut yağ yüzdesi ikinci ölçüm oranının artması sonucunda anlamlı farka rastlanılmıştır.Sonuç olarak, 12 hafta boyunca uygulanan aero-pilates egzersizlerinin kadın üniversite öğrencilerinde olumlu etkileri görülmüştür. Üniversiteli kadın öğrencilerin düzenli fiziksel egzersizlere katılması teşvik edilerek sağlıklı bir toplum bilinci oluşturulabilir.