Yetişkin Erkeklerde Fiziksel Aktivite Düzeyine Göre Cinsel Yaşamın İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı; yetişkin erkeklerde, fiziksel aktivite düzeyine göre cinsel yaşamı incelemekti. Araştırma betimsel modele göre yapıldı. Örneklem seçkili atama yoluyla belirlendi. Belirlenen amaç doğrultusunda; araştırmanın evrenini Türkiye’deki yetişkin erkekler oluştururken, örneklemi ise araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen cinsel fonksiyon bozukluğu belirtisi olmayan, ortalama değerleri yaş için 35.6±2.1 yıl, boy uzunluğu için 171.7±3.7 cm, vücut ağırlığı için 73.5±3.8 kg ve vücut kitle indeksi değerleri için ise 26.1±1.2 kg/m2 olan ve fiziksel aktivite düzeyi inaktif 43, minimal aktif 44, çok aktif 42 olmak üzere toplam 129 sağlıklı yetişkin erkekten oluşturuldu. Fiziksel aktivite düzeyi Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Form ile belirlenirken, Cinsel yaşam ise McGahuey ve ark. (2000) tarafından geliştirilen Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ile değerlendirildi. Verilerin çözümlenmesi Windows için SPSS 17.0 istatistik paket programında yapıldı. Guruplar arası farklılıklar tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) ve post-hoc LSD Testi ile tespit edildi. Anlamlılık p<0.01 olarak kabul edildi. İstatistik analizi sonuçlarına göre; yetişkin erkeklerde ortalama fiziksel aktivite düzeyi değerleri inaktif gurup için 423.1±87.7 MET-dk/hafta, minimal aktif gurup için 890.6±99.4 MET-dk/hafta, çok aktif gurup için 2182.2±565.3 MET-dk/hafta olarak belirlenirken, ortalama cinsel yaşam değerleri ise inaktif gurup için 9.6±0.6 puan, minimal aktif gurup için 9.3±0.5 puan, çok aktif gurup için 8.7±0.5 puan olarak saptandı. Fiziksel aktivite düzeyine göre cinsel yaşam açısından (p<0.01) anlamlı bir farklılık bulundu. Bu farklılık çok aktif gurubun minimal aktif ve inaktif guruptan daha iyi cinsel yaşam puanlarına sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak; fiziksel aktivite düzeyi yüksek olan yetişkin erkeklerin daha iyi bir cinsel yaşama sahip olabileceği söylenebilir.