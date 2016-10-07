Bu çalışmanın amacı, erkek futbolcularda 8 haftalık kor antrenmanının performansla ilgili fiziksel uygunluk değişkenleri üzerine etkisini araştırmaktır. Araştırmaya, futbol takımında düzenli olarak antrenman ve maçlara katılan ve herhangi bir sakatlığı olmayan, yaş ortalamaları 23,86±1,86 (yıl) , boy ortalamaları 177,81±6,06 (cm) ve vücut ağırlıkları 71,45±9,86 (kg) olan 16 Futbolcu katılmışlardır. Futbolcuların esneklik, sağ ve sol el pençe kuvveti, sırt ve bacak kuvveti, denge, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, 30sn şınav ve 30sn mekik dikey sıçrama mesafesi, anaerobik güç, plank, t testi ve illinois testi ölçümleri yapılmıştır. Katılımcıların esneklik, sağ el pençe, sırt kuvveti, denge, dikey sıçrama mesafesi, anaerobik güç, plank, t testi ve illinois testi ölçüm sonuçları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit edilirken (p≤0,05), vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, sol el pençe kuvveti, bacak kuvveti, 30sn şınav ve 30sn mekik ölçüm sonuçları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Sonuç olarak Erkek Futbolcularda 8 Haftalık Kor Antrenmanının Performansla İlgili Fiziksel Uygunluk Değişkenleri Üzerine Etkisi değerlerinde olumlu sonuçlar ortaya çıkarak uygulanan antrenman programının normal futbol antrenmanlarına eklenmesi önerilmektedir.