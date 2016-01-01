Değerli Okuyucularımız;
Dergimiz yılın ilk sayısını Ocak - Haziran aylarında, ikinci sayısını Temmuz - Aralık aylarında yayınlamaktadır. Dergimizde daha önceki yıllarda bir sayı yayınlanması için yeterli sayıda yayının kabul edilmesi beklenmekteydi. 2015 yılı başından itibaren tamamen çevrimiçi yayıncılığa geçilmiştir ve bu tarihten sonra kabul edilen makaleler diğer yayınları beklemeden anında yayınlanmaktadır. Sayı süresi sonuna kadar kabul edilen makaleler ilgili sayıya eklenmektedir. 6 aylık sayı dönemi sonunda dönemin sayı kapağı, sayının bilimsel danışma kurulu ve içindekileri gösteren ön sayfalar sonradan eklenmektedir.
Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.
SON SAYI:
Cilt 11, Sayı 2 (2016)
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|KAPAK VE İÇERİK
İçindekiler
Orijinal Araştırma
|
Merve CEYLAN, Fahri AKÇAKOYUN, Hatice Dilhun SUKAN
|
1-9
|
Mehmet ULAŞ, Sinan AYAN
|
10-24
|
Tribünde Güncel Tartışma; Takıma Psikolojik Bağlılığın Passolig Uygulamasına İlişkin Taraftar Görüşleri Üzerine Etkisi
Sırrı Cem DİNÇ, Mustafa DEMİRCAN
|
25-38
|
Veli Onur ÇELİK
|
39-49
|
Vücut Geliştirme ve Fitness Merkezinde Spor Yapan Bireylerin Beden Bölgelerinden Hoşnut Olma Düzeylerinin Yaş ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi
Meriç ERASLAN, Hayri AYDOĞAN
|
50-57
|
Hedef Bağlılığı Ölçeği: Türkçe Uyarlaması, Beden Eğitimi ve Spor Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ender ŞENEL, Mevlüt YILDIZ
|
58-65
|
Öğretmenlerin İş Yaşamındaki Yalnızlıkları ile Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Burhan BAŞOĞLU, Mustafa Önder ŞEKEROĞLU, Emrah ALTUN, Nevzat DİNÇER
|
66-76
|
Erkek Futbolcularda 8 Haftalık Kor Antrenmanının Performansla İlgili Fiziksel Uygunluk Değişkenleri Üzerine Etkisi
Atilla Orkun DİLBER, Bahar LAĞAP, Öznur AKYÜZ, Cansu ÇOBAN, Murat AKYÜZ, Murat TAŞ, Fırat AKYÜZ, Ali ÖZKAN
|
77-82
|
Vücut Geliştirme ve Fitness Salonlarında Çalışan Antrenörlerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması
Eren CANBOLAT, Funda Pınar ÇAKIROĞLU
|
83-91
|
Metin Can KALAYCI, Hüseyin EROĞLU
|
92-99
|
İlkokul 4.Sınıf ve Ortaokul 5.Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum ve Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi
Hayri AYDOĞAN, Sait BARDAKÇI, Emre ARSLAN, Hüseyin CİVELEK, Zeliha İŞYAR
|
100-119
|
Mustafa ENGÜR, Özgür ÖZKAYA, Görkem Aybars BALCI, Hakan AS, Emre VARDARLI
|
120-124
|
Fatih ÇATIKKAŞ
|
125-130
|
Haydar DURUKAN, Kadir KOYUNCUOĞLU, Uğur ŞENTÜRK
|
131-140
|
Duygu GÜLTEKİN, Gönül BABAYİĞİT İREZ
|
141-147