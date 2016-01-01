Değerli Okuyucularımız;

Dergimiz yılın ilk sayısını Ocak - Haziran aylarında, ikinci sayısını Temmuz - Aralık aylarında yayınlamaktadır. Dergimizde daha önceki yıllarda bir sayı yayınlanması için yeterli sayıda yayının kabul edilmesi beklenmekteydi. 2015 yılı başından itibaren tamamen çevrimiçi yayıncılığa geçilmiştir ve bu tarihten sonra kabul edilen makaleler diğer yayınları beklemeden anında yayınlanmaktadır. Sayı süresi sonuna kadar kabul edilen makaleler ilgili sayıya eklenmektedir. 6 aylık sayı dönemi sonunda dönemin sayı kapağı, sayının bilimsel danışma kurulu ve içindekileri gösteren ön sayfalar sonradan eklenmektedir.

Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

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