CBÜ Bed Eğt Spor Bil Dergisi

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Değerli Okuyucularımız;

Dergimiz yılın ilk sayısını Ocak - Haziran aylarında, ikinci sayısını Temmuz - Aralık aylarında yayınlamaktadır. Dergimizde daha önceki yıllarda bir sayı yayınlanması için yeterli sayıda yayının kabul edilmesi beklenmekteydi. 2015 yılı başından itibaren tamamen çevrimiçi yayıncılığa geçilmiştir ve bu tarihten sonra kabul edilen makaleler diğer yayınları beklemeden anında yayınlanmaktadır. Sayı süresi sonuna kadar kabul edilen makaleler ilgili sayıya eklenmektedir. 6 aylık sayı dönemi sonunda dönemin sayı kapağı, sayının bilimsel danışma kurulu ve içindekileri gösteren ön sayfalar sonradan eklenmektedir.

Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

 

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Cilt 11, Sayı 2 (2016)

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İçindekiler

Orijinal Araştırma

Bir Ekstrem Spor Olarak Uçurtma Sörfünün Sosyotropi ve Otonomi Düzeyi Üzerindeki Etkisi
Merve CEYLAN, Fahri AKÇAKOYUN, Hatice Dilhun SUKAN
TAM METİN / FULL TEXT
1-9
Çocuk Oyun Alanları Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması
Mehmet ULAŞ, Sinan AYAN
TAM METİN / FULL TEXT
10-24
Tribünde Güncel Tartışma; Takıma Psikolojik Bağlılığın Passolig Uygulamasına İlişkin Taraftar Görüşleri Üzerine Etkisi
Sırrı Cem DİNÇ, Mustafa DEMİRCAN
TAM METİN / FULL TEXT
25-38
Kadın Hentbolcuların Bullying Deneyimleri
Veli Onur ÇELİK
TAM METİN / FULL TEXT
39-49
Vücut Geliştirme ve Fitness Merkezinde Spor Yapan Bireylerin Beden Bölgelerinden Hoşnut Olma Düzeylerinin Yaş ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi
Meriç ERASLAN, Hayri AYDOĞAN
TAM METİN / FULL TEXT
50-57
Hedef Bağlılığı Ölçeği: Türkçe Uyarlaması, Beden Eğitimi ve Spor Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ender ŞENEL, Mevlüt YILDIZ
TAM METİN / FULL TEXT
58-65
Öğretmenlerin İş Yaşamındaki Yalnızlıkları ile Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Burhan BAŞOĞLU, Mustafa Önder ŞEKEROĞLU, Emrah ALTUN, Nevzat DİNÇER
TAM METİN / FULL TEXT
66-76
Erkek Futbolcularda 8 Haftalık Kor Antrenmanının Performansla İlgili Fiziksel Uygunluk Değişkenleri Üzerine Etkisi
Atilla Orkun DİLBER, Bahar LAĞAP, Öznur AKYÜZ, Cansu ÇOBAN, Murat AKYÜZ, Murat TAŞ, Fırat AKYÜZ, Ali ÖZKAN
TAM METİN / FULL TEXT
77-82
Vücut Geliştirme ve Fitness Salonlarında Çalışan Antrenörlerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması
Eren CANBOLAT, Funda Pınar ÇAKIROĞLU
TAM METİN / FULL TEXT
83-91
Yetişkin Erkeklerde Fiziksel Aktivite Düzeyine Göre Cinsel Yaşamın İncelenmesi
Metin Can KALAYCI, Hüseyin EROĞLU
TAM METİN / FULL TEXT
92-99
İlkokul 4.Sınıf ve Ortaokul 5.Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum ve Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi
Hayri AYDOĞAN, Sait BARDAKÇI, Emre ARSLAN, Hüseyin CİVELEK, Zeliha İŞYAR
TAM METİN / FULL TEXT
100-119
Farklı Türlerde Sözel Cesaretlendirme Uygulamalarının Wingate Anaerobik Test Performansına Etkisi
Mustafa ENGÜR, Özgür ÖZKAYA, Görkem Aybars BALCI, Hakan AS, Emre VARDARLI
TAM METİN / FULL TEXT
120-124
Genç Taekwondo Sporcularının Sağlıksız Kilo Verme Davranışları
Fatih ÇATIKKAŞ
TAM METİN / FULL TEXT
125-130
Okul Öncesi Çocuklarda Temel Cimnastik Programının Motor Gelişim Açısından İncelenmesi
Haydar DURUKAN, Kadir KOYUNCUOĞLU, Uğur ŞENTÜRK
TAM METİN / FULL TEXT
131-140
Aero-Pilates Çalışmasının Üniversite Öğrencilerinin Bazı Fiziksel Uygunluk Değerleri Üzerine Etkisi
Duygu GÜLTEKİN, Gönül BABAYİĞİT İREZ
TAM METİN / FULL TEXT
141-147